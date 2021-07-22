Глава министерства просвещения Сергей Кравцов надеется, что новый учебный год в школах начнется в очном режиме

По его словам, решение будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации. Кравцов подчеркнул, что информационные технологии никогда не смогут полностью заменить традиционный формат обучения. Он отметил, что это принципиальная позиция его ведомства.
2021-07-22T16:03:39+03:00
2021-07-22T16:03:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 22 июля 2021
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