Правительство обладает всеми данными по коронавирусу и публикует их в полной мере, – считают в Кремле

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оперативный штаб, в том числе, изучает и данные СМИ. При этом он назвал компиляцией публикацию ряда СМИ о том, что переболевших коронавирусом в России существенно больше, чем в официальной статистике.
2021-07-22T16:03:20+03:00
2021-07-22T16:03:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 22 июля 2021
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