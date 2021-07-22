Правительство обладает всеми данными по коронавирусу и публикует их в полной мере, – считают в Кремле

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оперативный штаб, в том числе, изучает и данные СМИ. При этом он назвал компиляцией публикацию ряда СМИ о том, что переболевших коронавирусом в России существенно больше, чем в официальной статистике.