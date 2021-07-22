Спортсмена Кудина тайно и вопреки решению ЕСПЧ вывезли из России в Белоруссию – адвокат

Спортсмена, бойца ММА Алексея Кудина тайно и вопреки решению Европейского суда по правам человека вывезли из России в Белоруссию. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат, сотрудничающий с комитетом «Гражданское содействие» (включен Минюстом в реестр иноагентов) Мария Красова.

«Мы полагаем, что его выдали еще вчера. Видимо, автозак проехал мимо нас. По неподтвержденным данным, он уже в СИЗО N1 Минска. Сейчас мы подаем заявление в правоохранительные органы на розыск Алексея – полагаем, что произошло похищение. Думаю, до конца дня мы получим точную информацию о том, где он находится», — сказал она.

Накануне ЕСПЧ запретил России экстрадировать Кудина. Ранее Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение Московского областного суда о выдаче Кудина Белоруссии.

Участвовавший в протестах после президентских выборов в Белоруссии Алексей Кудин был задержан в Московской области 21 января. Генпрокуратура Белоруссии направила российской стороне запрос на выдачу спортсмена.

Кудину инкриминируется «сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия». Спортсмена обвиняют по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Белоруссии. По данным Генпрокуратуры Белоруссии, мужчина не явился в суд и был объявлен в розыск.