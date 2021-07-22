Официальный Киев считает бесперспективным иск России против Украины, направленный в ЕСПЧ

Практического и юридического смысла обращаться в Европейский суд по правам человека нет. Так считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. С аналогичным мнением выступил министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, иск России в ЕСПЧ ни к чему не приведет. Как написал глава украинского Минюста в своем Фейсбуке, Россию ждёт неминуемое поражение в суде с юридической точки зрения. Реакция официального Киева последовала после появления информации об обращении Москвы с жалобой в ЕСПЧ.

Россия выдвинула 10 претензий к Украине. Среди них гибель людей во время протестов и столкновений 2014 года, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе. Кроме того, в иске указано, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий и следствием стало крушение самолета малазийского Боинга. Поводом для претензий со стороны России также указана дискриминация русскоязычных граждан.

Обращение в ЕСПЧ стало первой в истории России межгосударственной жалобой, которая подана российскими властями в европейский суд.