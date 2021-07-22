Посольство РФ в Афганистане находится в безопасности – спецпредставитель президента РФ Кабулов

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов.

«На данный момент я могу уверенно утверждать, что посольство находится в безопасности, в силу нескольких обстоятельств. Я не уверен в том, что афганское правительство в состоянии управлять толково обороной и защитой своей столицы, но по жизни знаю, что в регионе Кабула, в столице расквартирован самый мощный центральный армейский корпус. А как вы понимаете, это порядка 25 тысяч штыков, а значит, как минимум, несколько тысяч офицеров, у которых семьи, дети, не знаю, до какой степени они готовы защищать правительство, которое им зарплату платит, или денежное довольствие, как у нас говорят, но свои семьи они будут защищать», — сказал он.

Спецпредставитель президента России по Афганистану отметил, что для обороны Кабула потребуется не более 5-6 тысяч военнослужащих.

«Для того, чтобы успешно оборонять Кабул, не надо 25 тысяч. 5-6 тысяч мотивированных военнослужащих-профессионалов, которые будут биться за свою семью, подчеркиваю. Они талибам такой урон нанесут… И талибы это прекрасно понимают, поэтому не суются. Да, они могут на окраине Кабула на джипах ворваться, побезобразничать, пострелять. Но удержать даже один район Кабула будет очень проблематично. Для этого вся армия, весь армейский корпус, а он не один в стране, в Дерате есть, в Кандагаре есть, в Мазари Шарифе, и в Джелалабаде, это армейские корпуса основные. Они должны все развалиться до нуля», — заключил он.

В Афганистане на фоне вывода американских войск с новой силой вспыхнуло противостояние талибов и правительственных сил. На прошлой неделе радикалы заявили о том, что контролируют 85 процентов территории страны.