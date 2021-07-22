Кабулов: Урегулировать ситуацию в Афганистане можно только с помощью создания коалиционного правительства

Урегулировать ситуацию в Афганистане можно только с помощью создания коалиционного правительства. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов.

«Я всегда был настроен на то, что власть должна быть коалиционная. Это, конечно, очень раздражает кабульское правительство, но ничего, переживут. Есть и объективный подход. Кабульское правительство если могло бы в одиночку править, оно должно было бы разбить вместе с американцами вот этих партизан в галошах, но не смогло. Талибы* пока тоже не в состоянии в одиночку справиться. Эта бодяга может длиться бесконечно долго, ее надо заканчивать. Поэтому компромиссный вариант – это коалиционное правительство», — пояснил он.

По словам З.Кабулова, самое сложное – это определить объемы разделения полномочий. «Мы так осторожно говорим: ребята, это уже ваше межафганское дело, нам результат важен. Но вам придется договариваться о коалиционном, переходном, инклюзивном правительстве – туда должны войти на паритетных началах представители основных этнополитических сил. Без этого спокойствия в Афганистане не будет», — отметил он.

С точки зрения З.Кабулова, «даже с этим Афганистан успокоится не скоро, но исчезнет такой важный деструктивный элемент, как гражданская война». «А дальше будет притирание афганцев между собой, формирование более-менее действующих органов власти и управления – это займет длительное время. И на это время нам понадобятся американцы с деньгами за «разбитые горшки», и все их союзники, которые до этого утверждали, что платили огромные деньги, но никто результатов не видит. Поэтому вот сейчас надо будет работать вместе», — отметил он.

З.Кабулов добавил, что США, Пакистан и Китай разделяют позицию о необходимости коалиционного правительства в Афганистане.

*— движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России