Еврокомиссия сегодня отчиталась, что в европейских странах почти 55% взрослого населения полностью вакцинировано

Две дозы препарата от коронавируса получили 200 миллионов человек. По планам ЕС, 70% взрослых должны быть привиты до конца июля.
2021-07-22T15:32:37+03:00
2021-07-22T15:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 22 июля 2021
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