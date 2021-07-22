Глава президентского СПЧ считает, что участвующих в массовых драках мигрантов необходимо высылать из России

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что участвующих в массовых драках мигрантов необходимо высылать из России. Он предложил МВД вычислять участников конфликтов при помощи системы распознавания лиц. По словам Фадеева, в данном случае нужно действовать достаточно жестко. Напомню, в столичном регионе за последнюю неделю произошли как минимум три массовые драки, в которых участвовали выходцы из азиатских стран.
2021-07-22T15:31:23+03:00
2021-07-22T15:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 22 июля 2021
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