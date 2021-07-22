Z Архив новостей новости
5 7 6 358
15:31, 22 июля 2021

Глава президентского СПЧ считает, что участвующих в массовых драках мигрантов необходимо высылать из России

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что участвующих в массовых драках мигрантов необходимо высылать из России. Он предложил МВД вычислять участников конфликтов при помощи системы распознавания лиц. По словам Фадеева, в данном случае нужно действовать достаточно жестко. Напомню, в столичном регионе за последнюю неделю произошли как минимум три массовые драки, в которых участвовали выходцы из азиатских стран.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину «Жалоба касается следующих основных групп нарушений: ...крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г.»...

5 176 6 12571 11:19
Интервью Интервью

Андрей Луговой гость: Андрей Луговой депутат Госдумы, член фракции ЛДПР

Какой бы сценарий не был бы показан в этой опере, я думаю, что сценарий все равно писался в недрах спецслужб Великобритании, и вместо этого оперного ужаса я с удовольствием посмотрел бы засекреченное уголовное дело о гибели Литвиненко…

5 73 6 11542 15.07
#слушать 23:39 8читать $скачать HD / SD
Блоги

Конгресс интеллигенции: «30 лет назад отстояли свободу и демократию» Мы рассчитываем, что структуры Правительства Москвы окажут помощь и поддержку как на стадии подготовки юбилейных мероприятий 19-22 августа 1991 года, так и непосредственно во время их проведения…

5 91 6 7279 21.07
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Литва. «Исторически выдержанная» русофобия «Форум свободной России» и прочие «интеллектуальные посиделки» российских несистемных оппозиционеров именно в Вильнюсе имеют под собой и историко-идеологическую почву. Речь здесь, конечно, в первую очередь о Великом Княжестве Литовском…

5 217 6 21514 17.07
Новости

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину Москва вменяет Киеву гибель людей и уничтожение имущества в Донбассе, возлагает на Украину ответственность за смерти пассажиров и членов экипажа сбитого малайзийского «Боинга», а также требует прекратить водную блокаду Крыма, снять ограничения на использование русского языка и запрет на деятельность российских СМИ…

5 70 6 7317
Новости

Россия обвинила Украину в гибели людей на борту сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга» Москва подала первую в истории страны межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека…

5 62 6 7222
Блоги

Посол России в США: Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели…

5 75 6 9644 06:19
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что-то вы молчите. Критикам Явлинского Что же вы то, критики Явлинского, замолчали? У вас есть альтернативная взглядам Путина линия? Или только высказались, отписались о событии и забыли – пошли дальше…

5 43 6 5933 21.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О визите спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова на Украину и чем он закончился для свободы слова Ведущая роль Украины в такой сфере, как обеспечение свободы слова – это пример политического и юридического оксюморона, блистательное по своей наглости проявление той самой дезинформации…

5 202 6 28470 17.07
Блоги

+ Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Презентация запланирована уже на завтра…

5 176 6 25111 19.07
8читать ;смотреть
Блоги

Организация «Офицеры России» пожаловалась в прокуратуру на театр «Современник» Представители организации утверждают, что в спектакле «Первый хлеб» присутствует неприкрытая пропаганда ценностей ЛГБТ-сообщества и чрезмерно используется ненормативная лексика…

5 47 6 6947 12:24
Интервью Интервью

Николай Рыбаков гость: Николай Рыбаков председатель партии «Яблоко»

Сейчас нужно предпринимать экстренные меры. Наша позиция: нужно ввести сейчас режим нерабочих дней на 2 недели с возможностью продления еще на неделю…

5 41 6 8394 15.07
#слушать 52:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин и ЕСПЧ. Тайная беседа за шторами — Мессир, а может обвинить Украину за то что у них в тюрьме сидит Навальный?
— Навальный сидит в нашей тюрьме, — -хмуро заметил Путин. — Не все мечты сбываются…

5 33 6 5723 13:45
Блоги

+ Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 00:49 Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 18-летняя Валерия Башкирова раскаивается в случившемся, — рассказали в окружении семьи девушки…

5 224 6 39369 20.07
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Лавров: О вторжении в Афганистан никто даже не задумывается При любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить…

5 74 6 14006 21.07
Блоги

«Не надо пророчить смерть кубинской революции» Письмо директора Латиноамериканского департамента МИД РФ главному редактору «Независимой газеты»...

5 89 6 20716 07:52

Популярное за неделю

Новости

В Кремле не видят необходимости в дополнительных мерах безопасности после сообщений о слежке за мировыми лидерами Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 11 6 17223
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И было в администрации президента совещание, что делать с этими независимыми сетевыми изданиями. И, судя по всему, был составлен список действий…

5 39 6 86972 17.07
#слушать 47:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3493004
«Российские авантюристы XVII-XIX веков»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 6072 18.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не QR тебе Столица. Россиян сливают Каждый день Крым ставит новые антирекорды — и где та грань, за которой начнётся катастрофа и паралич местного здравоохранения? А может, она уже началась и нам просто не говорят?..

5 71 6 322905 18.07
Блоги

+ Музыкант Константин Кинчев записал обращение к властям Петербурга Музыкант Константин Кинчев записал обращение к властям Петербурга Ранее они отменили его фестиваль и начали проверку после появления информации о закрытых концертах группы «Алиса»...

5 128 6 110669 16.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9194912
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4971081

Сегодня в эфире