В боевых действиях в Афганистане участвуют порядка 75 тысяч талибов – спецпредставитель президента Кабулов

В боевых действиях в Афганистане участвуют порядка 75 тысяч талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов.

«По большому счету, две политические и военные силы сейчас присутствуют в Афганистане. Это так называемые правительственные силы, которые контролируют довольно крупные города, включая столицу. И вторая — это талибы. Талибы — это партизанское войско. Сейчас как раз пиковый момент сезонных боевых действий. Их порядка 75 тысяч человек: бойцов, действующих штыков, воюющих. В моменты сезонного спокойствия их численность падает до 45. Это же крестьяне, пастухи — они отвоевали свой сезон и возвращаются опять к своим посевам, полям, огородам и так далее», — рассказал он.

Что касается данных по поводу захвата территорий, по словам З.Кабулова, «тут цифры разные». «Талибы, войдя в раж утверждают, что они взяли чуть ли не 200 уездов, а в Афганистане их чуть больше 400. На самом деле, по нашим оценкам, они взяли 70 или 80 уездов. Но мы должны помнить, что это не то, чтобы талибы откуда-то пришли и взяли уезд – талибы всегда присутствовали в каких-то количествах в этих уездах. Все время», — уточнил он.

З.Кабулов отметил, что талибы «не брали уездные центры». «Когда мы говорим «взяли уезды» — взяли административный центр уезда. Но с боями они взяли от силы 5-6 административных центров. Остальные упали им в руки просто так за здорово живешь только потому, что небольшие зоны афганских военнослужащих от министерства обороны и МВД просто ушли оттуда – перебрались в провинциальные административные центры. И за счет этого талибы получили этот божий подарок. То есть ожесточенные бои были только в отношении 5-6 уездных центров, это менее 10%. 90 в руки упало без боев», — добавил он.

З.Кабулов пояснил, что таким образом «изменился военно-политический баланс». «Это был сильный сигнал кабульскому правительству о том, что тактика дальнейшего затягивания под разными предлогами содержательных переговоров деструктивна для него самого. Да, в этом году пока у талибов нет силы взять провинции, хотя я подозреваю, что 2-3 провинции они могут взять в конце боевого сезона, но все равно не всю страну. Это и на севере, и на юге, и на востоке Кабула, если брать географически. Для нас это все юг, если так. Это послало сигнал как кабульскому правительству, так и тем, кто продолжает его поддерживать, что ребята, надо одуматься и начинать говорить содержательно», — заключил спецпредставитель президента России.