В Министерстве промышленности и торговли пообещали, что рост цен на одежду не превысит средних показателей. Ранее о повышении стоимости товаров предупреждали ритейлеры.

Рост цен на обувь и одежду до конца 2021-ого может составить три-пять процентов, и этот показатель останется в границах своего ежегодного коридора. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли, добавив, что увеличение стоимости, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами. В ведомстве также отметили, что нынешнее подорожание вещей связано, во-первых, с повышением стоимости перевозок из Китая, и, во-вторых, в целом с ростом цен на мировом рынке на сырьё для производства одежды. Только хлопок подорожал примерно на треть. Эти проблемы чиновники объяснили разрывом логистических цепочек, он произошёл из-за пандемии, и последствиями перекрытия Суэцкого канала, который был закрыт в марте вставшим на мель кораблём.

Этим утром РБК опубликовал менее позитивные прогнозы. Продавцы одежды рассказали агентству, что в осенне-зимнем сезоне она подорожает минимум на десять процентов. Помимо перечисленных министерством причин, они также объяснили рост цен и ослаблением рубля.

Ранее в Росстате подсчитали, что за первую половину года розничные цены на одежду выросли на 4-5 процентов. Сильнее всего подорожали кожаные перчатки и детские трусы.