Мировой суд в столице оштрафовал Facebook и Telegram почти на 20 млн рублей за отказ удалять информацию

Мировой суд в столице оштрафовал социальные сети Facebook и Telegram почти на 20 миллионов рублей за отказ удалять информацию.

Интернет-площадки были признаны виновными в двух административных нарушениях. Теперь Facebook будет обязан заплатить в пользу государства еще 6 миллионов рублей, а Telegram – 11. Это уже не первое подобное решение в отношении соцсетей. Ранее им, а также сервису коротких видео TikTok, социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и Twitter,корпорации Google и видеохостингу YouTube за отказ удалять из общественного пользования запрещенную информацию также назначали штрафы.

На сегодняшний день по сумме всех решений с Telegram должны взыскать почти 30 миллионов рублей. А с Facebook почти 50. При этом пока не известно, выплатила ли какая-то из соцсетей наложенные на них ранее штрафы. Вместе с тем, из-за нежелания удалить запрещенный контент российскими властями в марте Твиттеру был искусственно замедлен трафик, из-за чего видео и фотографии стали загружаться значительно дольше. Претензии Роскомнадзора, в основном связаны, с призывами в интернете к участию в акциях протеста, прошедших по всей России зимой.

Как ожидается, в ближайшие часы Мировой суд столицы вынесет решение по двум аналогичным протоколам в отношении Twitter