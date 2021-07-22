В ЦИКе утверждают, что число иноагентов, пытающихся влиять на выборы в нашей стране, за 5 лет выросло почти втрое

В Центризбиркоме России утверждают, что число иностранных агентов, пытающихся влиять на выборы в нашей стране, за пять лет выросло почти втрое. По словам члена ЦИКа Игоря Борисова, Запад оказывает давление и сейчас находится в поиске новых способов делать это. На этом фоне МИД сказал, что Запад готовится к дискредитации предстоящих в России выборов.
2021-07-22T15:03:57+03:00
2021-07-22T15:03:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 22 июля 2021
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