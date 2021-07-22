Власти Украины предрекают России поражение в Страсбургском суде, куда будет подан иск к Киеву

Иск России против Украины в Страсбургском суде не имеет юридической перспективы, — считает советник президента Украины Михаил Подоляк. В интервью газете «Украинская правда» он сказал, что в решении России нет практического смысла. В свою очередь, глава Минюста Украины Денис Малюська считает, что Россию ждет неминуемое поражение.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Запад продолжит защищать Киев.

В МИДе России сказали, что ждут не политизированного решения по жалобе.