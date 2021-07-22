Россия не рассматривает вопрос включения Турции в расширенную «тройку» по урегулированию в Афганистане

Россия не рассматривает возможность включения Турции в расширенную «тройку» (Россия, Китай, США, Пакистан) по урегулированию в Афганистане. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов.

«Во-первых, Турция имеет условную прокладку между собой и Афганистаном в виде Ирана, поэтому султан [Эрдоган], наверное, важный игрок, но пока мы его в качестве такового в своем кругу этой расширенной тройки, о которой говорил Сергей Лавров, не рассматриваем», — сказал он.

При этом З.Кабулов подчеркнул, что Россия «никого не отталкивает». «Но то, чем мы сейчас вчетвером, четыре страны занимаемся, — мы хотим запустить межафганские переговоры, которые, иншааллах, приведут к тому, чего все хотят», — отметил он.

С точки зрения З.Кабулова, «в этом смысле Турция, договорившись с американцами о контроле над Кабульским аэропортом, подпортила свое реноме в глазах талибов*, которые напомнили туркам, что они все-таки натовцы, и если они думают, что мусульманские иностранные военные будут рассматриваться ими иначе, они глубоко заблуждаются — они будут рассматриваться талибами как оккупанты».

На вопрос о том, могут ли турки могут стать «профайлом США в Афганистане», З.Кабулов ответил отрицательно. «Жидковаты для этого», — пояснил он.

*— движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России