Пакистан является союзником России в контексте афганского урегулирования – спецпредставитель президента РФ Кабуло

Пакистан является союзником России и важным игроком в контексте афганского урегулирования. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов.

«У нас объективный союзник Иран и объективный союзник Пакистан. Мы занимаемся с пакистанцами давно, последние 10 лет, но интенсивно — последние 5-6 лет. Пакистан важный, если не самый важный игрок в контексте афганского урегулирования. Это мы должны хорошо понимать. И стараемся вместе выстраивать общий для нас регион так, чтобы никому плохо от этого не было», — сказал он. Кабулов напомнил, что ранее Россия и Пакистан не ладили, но в итоге отношения нормализовались. «Да, исторические завалы в наших отношениях были, они болезненные. И пакистанские партнеры публично на самом высоком уровне заявляли, что вели ошибочную линию, обслуживая интересы США в той войне против Советского Союза. Это все выстрелило обратно – им бумерангом вернулось. И они теперь будут руководствоваться своими собственными национальными интересами. Это было отправной точкой для нормализации отношений. Мы слишком долго враждовали с Пакистаном с нулевой суммой для обеих сторон, что пришли к мнению, что зачем? Если можно дружить, у нас получается очень хорошо на политическом уровне», — заключил спецпредставитель президента.