По прогнозам ритейлеров, цены на одежду и обувь могут вырасти к концу года

По экспертным оценкам товары этой группы подорожают примерно на 10%. Во мнении сходятся представители розничной сети «Баон», компании «Глория Джинс» и обувной группы «Зенден», которых опросил РБК. В качестве причин роста цен они указывают удорожание сырья и расходы на логистику. Стоимость доставки одного контейнера из Азии увеличилась более чем в три раза и составила 10 тысяч долларов, на 35% подорожал хлопок, возник дефицит эластана, после того, как одна из американских компаний скупила лучшие образцы. Выросли цены на строительные материалы, дерево и металл. Компании готовы сдерживать цены, но их возможности не бесконечны. Впрочем, ряду фирм пока это удается. К концу года подорожание не будет заметным, но после нового года цены могут взлететь на 20 процентов.

Вместе с тем, ритейлеры отмечают, что рынок, просевший в 2020 году из-за пандемии, постепенно восстанавливается. С начала года до июня продажи выросли почти в 2 раза.