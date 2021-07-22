Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-петербургской товарно-сырьевой биржи. Что касается марки Аи-92, то она уже пятый день обновляет рекорд. Ее средняя стоимость составляет почти 58 тысяч рублей за тонну.

Ранее замминистра энергетики говорил, что цена бензина на бирже может стабилизироваться к концу июля. К этому времени должен завершиться ремонт нефтеперерабатывающих заводов.