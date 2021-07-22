Международный олимпийский комитет пересмотрел свое решение о запрете публикации фото вставших на колено спортсменов. Напомним, речь идет о поддержке движения против расового неравенства. Ранее МОК ссылался на свою хартию, согласно которой запрещена любая политическая, религиозная или расовая пропаганда. По новым правилам вставать на колени или поднимать кулак можно будет перед соревнованиями, но не на подиуме во время награждения. Фотографировать эти акции будет разрешено.
2021-07-22T14:32:50+03:00
2021-07-22T14:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 22 июля 2021
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