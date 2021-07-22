Россия ожидает неполитизированного решения Европейского суда по жалобе к Украине, – говорится в заявлении МИДа. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва предоставила в суд исключительно факты. Генеральная прокуратура России выдвинула в адрес Киева десять претензий, среди них крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в 2014-м году, а также гибель мирного населения на Украине. Также в иске упоминается дискриминация русскоязычного населения.

В Киеве на подачу иска пока не отреагировали.