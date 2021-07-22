Союзниками РФ в вопросе Афганистана являются государства Центральной Азии: спецпредставитель президента РФ Кабулов

Союзниками России в вопросе Афганистана являются государства Центральной Азии. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов.

«Конечно, государства Центральной Азии. Практически все. Но степень может быть разной. Таджикистан как член ОДКБ, естественно. Узбекистан, имеющий соглашение о стратегическом партнерстве с Россией, так же. У Туркмении своеобразная своя позиция, но, тем не менее, мы единомышленники, поскольку интересы безопасности общие», — пояснил он.