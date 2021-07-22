Российские волейболисты и гимнасты пропустят церемонию открытия Олимпиады в Токио. В команде пояснили, что это связано не с опасениями коронавируса, а из-за того, что скоро начнутся соревнования. Отдыхать и готовиться к ним россияне будут в номерах без холодильников и телевизоров. Организаторы пояснили, что они предоставляются за отдельную плату. Впрочем, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверяет, что холодильники и телевизоры спортсменам не нужны.

В свою очередь, главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев сказал агентству ТАСС, что в номерах появилась горячая вода, которой до этого не было.