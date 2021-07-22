Минздрав Индии называет ошибочными данные западных СМИ о миллионах смертей от коронавируса. В ведомстве отметили, что в публикациях предполагается, что все избыточные показатели смертности – это смерти от ковида, что, по словам чиновников, полностью ошибочно. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что в Индии действует надежная система регистрации летальных исходов.

Ранее американский Центр глобального развития сообщил, что предоставленные Индией данные смертности от коронавируса могли быть занижены в 10 раз.