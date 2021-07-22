В Министерстве здравоохранения опровергли данные о 29 миллионах россиян, переболевших коронавирусом

Ранее такую информацию разместила группа российских СМИ.

В Минздраве сообщили газете «Коммерсантъ», что на данный момент в специальном регистре собрано 39 миллионов записей и включает он не только выздоровевших от ковида, но и больных пневмонией, а также вакцинированных. Все эти люди имеют право получить цифровой код, сведения о котором и размещены в картотеке, но номера там идут не по порядку, отметили в министерстве здравоохранения. По словам представителя ведомства, уникальный номер регистровой записи не является сквозным, а алгоритм его формирования учитывает несколько факторов. Каких именно в Минздраве не уточнили. Расследование группа российских СМИ проводила на основании аналитики цифровых кодов, выданных на портале государственных услуг. В итоге журналисты пришли к выводу, что переболевших коронавирусом в России намного больше, чем утверждают официально.

В выводах СМИ, проводивших расследование о числе заболевших ковидом, сомневаются и некоторые аналитики, которые изучают вопрос распространения вируса