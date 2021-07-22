Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что сделка Германии и США не устраняет разногласий по «Северному потоку-2». При этом она отметила, что это хороший шаг, который потребовал компромисса с обеих сторон. Меркель сказала, что ловит на слове российскую сторону, которая вновь заявила, что не намерена использовать энергоресурсы как оружие, — передает ТАСС.

Накануне вечером Вашингтон и Берлин объявили о соглашении по фактически достроенному газопроводу из России в Германию. В частности, США решили не вводить новых санкций. В Кремле отметили, что в тексте заявления Германии и США есть то, с чем Россия согласиться не может. На спорные моменты указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обратился к Конгрессу США с призывом продолжить санкции против российского проекта.