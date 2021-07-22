Генпрокуратура России обвинила Украину в гибели людей на борту сбитого в 2014 году малайзийского «Боинга». По мнению ведомства, власти страны должны были закрыть воздушное пространство над зоной боевых действий. Это следует из жалобы, которую Россия сегодня подала в Европейский суд по правам человека. В ней также содержится требование снять водную блокаду Крыма и разрешить деятельность российских СМИ.



Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Запад защищает Украину. Сенатор Джабаров отметил, что жалоба подготовлена фундаментально.

Стоит отметить, что вопрос об ответственности России за трагедию со сбитым пассажирским самолетом является предметом рассмотрения суда в Гааге.