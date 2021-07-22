Спецпредставитель президента России по Афганистану заявил о готовности Москвы наносить удары по афганским боевикам. На вопрос, что будет делать Россия, если талибы будут проникать на территорию Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, Замир Кабулов сказал в интервью «Эху Москвы», что Россия будет их бить в соответствии с уставом и соглашениями ОДКБ. Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено. Ранее сегодня МИД России сообщил, что талибы уже почти полностью контролируют границу Афганистана с Таджикистаном.

Тем временем Россия отказала США в содействии по размещению наблюдательной структуры на территории среднеазиатских государств, так как это может спровоцировать боевиков на ответные действия, сообщил Замир Кабулов. «Американцы уже размещались в Афганистане, и это привело к тому, к чему привело. Теперь что, Центральная Азия на очереди? И мы неоднократно говорили, что талибы заняты внутренней национальной повесткой, а не глобальной джихадистской. Если американская военная структура окажется — не важно — в Центральной Азии, Пакистане, ну, Иран отпадает по определению, — и оттуда будут пытаться бомбить или точечные боевые операции проводить, эти регионы станут объектом внимания джихадистов и деструктивных элементов», — пояснил Кабулов.

По его словам, такой шаг может вызывать обратный удар. «У талибов* таких планов нет, но под этот бардачный хаос, который образовался на севере Афганистана, могут усилиться как раз игиловцы* и им подобные существа. Да, они опасные, они креативные, они настойчивые, и финансирование у них определенное есть. Но сил у них было маловато. Поскольку, во-первых, ОДКБ — это Россия, плюс есть военная база. Этих сил на данный момент вполне достаточно, чтобы нейтрализовать такие угрозы», — отметил З.Кабулов.

При этом он обратил внимание, «что не означает, что надо успокоиться и ждать, когда это произойдет». «Нет, надо профилактировать. Не надо давать игиловцам и другим поднять голову и представлять угрозу», — заключил З.Кабулов.

* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ