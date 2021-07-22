Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и мэрию из-за постановки «Современника»

Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генеральную прокуратуру и столичную мэрию из-за постановки театра «Современник».

Речь идет о спектакле «Первый хлеб», премьера которого состоялась в начале этой недели. Авторы обращения утверждают, что вот уже несколько дней к ним поступают многочисленные обращения и жалобы от ветеранов, в том числе Великой отечественной войны, Героев Советского Союза и России. И в сложившейся ситуации «Офицеры» просто не могут их проигнорировать. Бесконтрольное и чрезмерное использование актерами ненормативной лексики, неприкрытая пропаганда ЛГБТ-сообщества и оскорбление чести и достоинства павших фронтовиков нельзя демонстрировать в театре, говорится в письме. Особенно учитывая, что его финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.

Как рассказал «Эху» член президиума проправительственных «Офицеров России» Антон Цветков, последней каплей для ветеранов стал монолог главной героини, которую играет Лия Ахеджакова. По словам Цветкова, именно его и необходимо как можно скорее переписать. «Офицеры России» требуют, чтобы постановка была изменена до завтрашнего дня, когда на сцене «Современника» состоится очередной показ «Первого хлеба». Саму же постановку в своем письме авторы называют провокационной, а также указывают на то, что такие же обращения организация направила в Генеральную прокуратуру и Мэрию Москвы.

Комментариев со стороны театра «Современник» пока нет. В пресс-службе нам сообщили, что ждут своего художественного руководителя и только после этого смогут что-то сказать. В свою очередь, исполнительница главной роли Лия Ахеджакова отказалась комментировать жалобу в прокуратуру.

Премьера спектакля состоялась несколько дней назад, и в прессе первые рецензии были положительными, даже в эфире государственного телеканала культура.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сказал радиостанции «Эхо Москвы», что вопрос содержания спектакля допустимо рассматривать на уровне прокуратуры, если оно противоречит законодательству.

Следующий показ нашумевшего спектакля состоится завтра. Почти все билеты уже распроданы.