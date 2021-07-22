В Москве серьезный дефицит осадков. За три недели в городе выпало всего 35% месячной нормы, — сообщили сегодня «Интерфаксу» в метеобюро. Самым дождливым днем июля пока остается 15-е число. Почти 10 дней в Москве действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары.