В Москве серьезный дефицит осадков. За три недели в городе выпало всего 35% месячной нормы, — сообщили сегодня «Интерфаксу» в метеобюро. Самым дождливым днем июля пока остается 15-е число. Почти 10 дней в Москве действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары.
2021-07-22T13:36:24+03:00
2021-07-22T13:36:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 22 июля 2021
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