Пожарами в России охвачено 10 миллионов гектаров

В общей сложности это тысяча очагов возгорания.

Огонь бушует в двух десятках субъектов Федерации, но наиболее сложной остается ситуация в Карелии и Якутии, где по данным мониторинга Россельхоза, которые цитирует газета «Известия», таких пожаров не помнят десятки лет. В Карелии, где уже несколько дней находится глава МЧС Евгений Зиничев, огнем охвачено 9 тысяч гектаров. Сотрудники ведомства, военные и местные жители, используя вертолеты и пожарные поезда, пытаются отстоять поселок и станцию Найстенъярви. Часть домов сгорели и пока остановить продвижение огня не удается. В Якутии стихия уже уничтожила 2,5 миллиона гектаров тайги, Якутск накрыл смог, который добрался даже до Сахалина. Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 30 раз.

Всего за последние сутки ликвидированы 103 лесных пожара на территории более 100 тысяч квадратных километра.