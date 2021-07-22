Научный центр «Вектор» подтвердил, что в России выявили бразильский, более заразный штамм коронавируса. Зафиксированы единичные случаи варианта «Гамма», — сообщает «Интерфакс». За прошедшие сутки в стране ковид подтвердился почти у 24,5 тысяч человек.
2021-07-22T13:35:11+03:00
2021-07-22T13:35:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 22 июля 2021
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