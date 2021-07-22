Научный центр «Вектор» подтвердил, что в России выявили бразильский, более заразный штамм коронавируса. Зафиксированы единичные случаи варианта «Гамма», — сообщает «Интерфакс». За прошедшие сутки в стране ковид подтвердился почти у 24,5 тысяч человек.