Генеральная репетиция военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. В ней приняли участие более 50 боевых кораблей, подводных лодок, а также несколько десятков летательных аппаратов морской авиации. Парад должен пройти 25-го июля. Похожие мероприятия будут организованы в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и в сирийском Тартусе.
2021-07-22T13:34:26+03:00
2021-07-22T13:34:26+03:00
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13:34, 22 июля 2021
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