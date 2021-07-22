Генеральная репетиция военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. В ней приняли участие более 50 боевых кораблей, подводных лодок, а также несколько десятков летательных аппаратов морской авиации. Парад должен пройти 25-го июля. Похожие мероприятия будут организованы в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и в сирийском Тартусе.