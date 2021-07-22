Суд в Москве вновь оштрафовал на крупные суммы соцсети и мессенджеры, обвиняя их в неудалении запрещенного контента

Суд в Москве вновь оштрафовал на крупные суммы социальные сети и мессенджеры, обвиняя их в неудалении запрещенного контента. Facebook должен будет заплатить еще 6 миллионов рублей, а Telegram – 11 миллионов.
2021-07-22T13:34:04+03:00
2021-07-22T13:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 22 июля 2021
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