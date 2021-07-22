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13:33, 22 июля 2021

Россия впервые в истории обратилась в жалобой на Украину в Европейский суд по правам человека

Россия впервые в истории обратилась в жалобой на Украину в Европейский суд по правам человека. Генеральная прокуратура выдвинула в адрес Киева несколько претензий. Среди них дискриминация русскоязычного населения на Украине и крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в 2014-м году. В Киеве пока на это не отреагировали.


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