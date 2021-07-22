Россия впервые в истории обратилась в жалобой на Украину в Европейский суд по правам человека. Генеральная прокуратура выдвинула в адрес Киева несколько претензий. Среди них дискриминация русскоязычного населения на Украине и крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в 2014-м году. В Киеве пока на это не отреагировали.