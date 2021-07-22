Россия впервые в истории обратилась в жалобой на Украину в Европейский суд по правам человека. Генеральная прокуратура выдвинула в адрес Киева несколько претензий. Среди них дискриминация русскоязычного населения на Украине и крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в 2014-м году. В Киеве пока на это не отреагировали.
2021-07-22T13:33:32+03:00
2021-07-22T13:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 22 июля 2021
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Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину Москва вменяет Киеву гибель людей и уничтожение имущества в Донбассе, возлагает на Украину ответственность за смерти пассажиров и членов экипажа сбитого малайзийского «Боинга», а также требует прекратить водную блокаду Крыма, снять ограничения на использование русского языка и запрет на деятельность российских СМИ…