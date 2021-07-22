Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Кабулов сообщил, что находится в постоянном контакте с коллегами из США

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что находится в постоянном контакте с американскими коллегами. «Мы находимся в постоянном контакте. У нас, когда мы очно не общаемся, замечательный WhatsApp, по которому мы переписываемся, перезваниваемся, говорим, что дальше делать — а кто его знает? — давай думать. Какие-то телодвижения начинаем придумывать, которые обдумаем, потом отметаем. В общем, мы в режиме поиска находимся», — рассказал он.

Замир Кабулов также подчеркнул, что Россия «будет бить» афганских боевиков в случае их проникновения на территорию стран Средней Азии. На вопрос о том, что будет делать Россия, если мятежные группы будут проникать на территорию Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, он ответил: «Будет бить их в соответствии с уставом и соглашениями. ОДКБ и двусторонними в части, касающейся Узбекистана». По словам З.Кабулова «гипотетически» Россия может оказаться втянутой в военные действия на территории среднеазиатских государств. «Гипотетически можем. Если боевики проникают туда, то, во-первых, не надо забывать, что у Узбекистана есть свои вооруженные силы и неплохие. Это раз. У Узбекистана граница 150 километров с Афганистаном. Уже театр военных действий ограничен. И мы уверены, что узбекские вооруженные силы с этими проникающими справятся. Но если не будут справляться, у них есть полное право обратиться к своему союзнику. Поэтому не будем опережать, заглядывая вперед. Понадобится или нет, но плечо или тыл надежный никому не помешает», — заключил З.Кабулов.