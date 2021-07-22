У США нет стратегии в Афганистане – спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов

У США нет стратегии в Афганистане. Об этом заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов. «Я давно за ними наблюдаю и для себя сделал вывод, что у Америки стратегии нет в Афганистане. У них есть цель. Но стратегии, которая вела бы правильно к достижению цели, — нет. То есть они реактивно все начинали тогда, когда Америка была единственной и главной во всем мире. И они считали, что любая, даже ошибочная вещь — всегда можно ее исправить. Ну да, кто-то пострадает, но что ж поделаешь? Collateral damage, что называется. Поэтому стратегии у них нет», — отметил Кабулов.

Что касается информации о том, что Пентагон хочет оставить в Афганистане 2,5 тысячи солдат, спецпредставитель президента России напомнил, что «у них было вместе с сателлитами 150 тысяч». «Поэтому 2000 или сколько – уже принципиального значения не имеет. Война проиграна в том смысле, в котором ее вели. Если называть цифры, насколько я знаю, речь идет об оставлении примерно тысячи морпехов, 650 из которых будут охранять посольство, причем внутри всей территории посольства. И 350 вместе с турками решили взять под контроль Кабульский аэропорт, чтобы бежать было легче остаткам», — заключил З.Кабулов.