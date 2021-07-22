В интернете появились мошеннические сайты, похожие на ресурсы с промокодами. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, злоумышленники предлагают вернуть 50% при переводе с карты на карту, но пользователи денег не получают. Однако они оставляют мошенникам данные банковских карт и код для подтверждения операции. Новая схема, как отмечают эксперты, может быть успешной, поскольку людей всегда интересуют скидки, а предложение выглядит вполне реалистично.
2021-07-22T13:06:40+03:00
2021-07-22T13:06:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 22 июля 2021
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