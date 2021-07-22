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Эксклюзив Эха 13:06, 22 июля 2021

Израильская партия «Мерец» обратится сегодня к министру обороны с требованием разъяснить ситуацию вокруг Pegasus

Израильская партия «Мерец» обратится сегодня к министру обороны с требованием разъяснить ситуацию вокруг программы Pegasus. Местный политолог Алекс Векслер сказал «Эху», что никаких результатов эта встреча иметь не будет.
Ранее СМИ сообщали, что разработанная израильскими компаниями программа Pegasus использовалась для слежки за журналистами, активистами и политическими деятелями по всему миру.


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