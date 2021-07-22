В России вновь растет число заразившихся коронавирусом. Увеличилось и количество умерших.

Почти 24,5 тысячи новых случаев заражения ковидом выявлено по всей стране за последние сутки. У ряда заболевших клинических проявлений нет, тяжелые пациенты размещены в больницах. Темпы роста числа больных остаются высокими. При этом коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с конца мая. Больше всего заразившихся в Москве – почти 4300 случаев. Тогда как днем ранее было практически на 1000 меньше. В Подмосковье, напротив, число инфицированных за сутки немного уменьшилось. Сложная ситуация сохраняется в Санкт-Петербурге, Нижегородской Свердловской и Воронежской областях, в Красноярском крае. В России за сутки зарегистрировали 796 смертей от ковида. Больше всего в Петербурге – 95. При этом в стране растет количество выздоровевших после перенесенного коронавируса. Это касается пациентов, которые болели дома в легкой форме и в больницах – в тяжелой.

В центре «Вектор» сообщили, что на смену дельта-штамму коронавируса, который сейчас наиболее распространен в мире, могут прийти новые более опасные мутации.