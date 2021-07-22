Генпрокуратура России подала иск в Европейский суд по правам человека против Украины

Москва утверждает, что Киев нарушил целый ряд положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — сообщил уполномоченный России при суде в Страсбурге Михаил Виноградов. Он добавил, что в жалобе содержится аргументированная позиция.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что решение по жалобе России станет моментом истины для ЕСПЧ. При этом по другим вопросам, которые, в частности, касаются прав ЛГБТ-сообщества, власти России решения ЕСПЧ не признают.