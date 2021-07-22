Интересы России и США по вопросу Афганистана совпадают – спецпредставитель президента РФ Кабулов

Интересы России и США по вопросу Афганистана совпадают. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов. «Да, они продолжают совпадать, поскольку эта заноза как бы исчезла. Отдельное спасибо талибам за это (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – «ЭМ»). Мы сейчас действуем более-менее прагматично и рассматриваем Афганистан как часть внешнего ареала национальной безопасности России. Да, Центральная Азия — приоритет. Но пока бардак в этой стране, там тоже будет неспокойно. А у американцев своя точка зрения. Во-первых, надо как-то выглядеть прилично для самоназванной державы номер один и закрывать, чтобы это не похоже было на Вьетнам. А для этого надо не просто уйти, но и продолжать платить за битые горшки. В этом смысле у нас интересы совпадают», — пояснил З.Кабулов.

По его словам, если США и Россия хотят «успокоить Афганистан и вернуть его в нормальное состояние, то это прекрасно». «Нормальное состояние — когда мы увидим Афганистан, который самообустраивается в соответствии со своими национальными, историческими традициями, где ислам – тоже значительная часть этих традиций, и территория которого не используется всякими отморозками — под любым флагом, это не принципиально — для беспокойства всего обширного окружения», — заключил З.Кабулов.