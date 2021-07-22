РФ удовлетворена решением США вывести войска из Афганистана – спецпредставитель президента РФ по Афганистану Кабулов

Россия удовлетворена решением США вывести войска из Афганистана. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Азиатского департамента МИД Замир Кабулов.

На вопрос о том, довольно ли руководство России тем, что американцы уходят из Афганистана, он ответил: «В целом, да». «Со всеми известными оговорками, которые уже были сделаны и президентом, и министром иностранных дел. В каком смысле? 20 лет назад, когда они пришли, все начиналось как-то благостно. Потом они вошли во вкус. Тот самый аппетит появился по ходу, и они начали разворачивать базы, я бы сказал, стратегического назначения. Из 19 известных нам где-то 7-8 никакого отношения к Афганистану и к ситуации там не имели. Имели к нам, к китайцам, к иранцам», — отметил Кабулов.

По его словам, «Афганистан оказался тем удобным с военно-стратегической точки зрения местом, чтобы покрывать весь широкий район — и Персидский залив, и Центральную Азию». «Плюс Россия, дальше Китай. Пригляд за пакистанским, да и индийским ядерным арсеналом. Так что, если с этой точки зрения, да, этот проект сдулся. Поэтому основания быть удовлетворенными у нас есть», — заключил З.Кабулов.