В Петербурге и в Кронштадте прошла генеральная репетиция военно-морского парада. Как сообщили в Министерстве обороны, в ней приняли участие более 50 боевых кораблей, подлодок, судов и катеров. В общей сложности это более 4-х тысяч военнослужащих. Парад по случаю Дня ВМФ пройдет 25-го июля. Он состоится без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.
2021-07-22T12:35:01+03:00
2021-07-22T12:49:18+03:00
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12:35, 22 июля 2021
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