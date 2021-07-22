В Петербурге и в Кронштадте прошла генеральная репетиция военно-морского парада. Как сообщили в Министерстве обороны, в ней приняли участие более 50 боевых кораблей, подлодок, судов и катеров. В общей сложности это более 4-х тысяч военнослужащих. Парад по случаю Дня ВМФ пройдет 25-го июля. Он состоится без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.