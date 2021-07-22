Голосовая сеть Clubhouse открыла свободную регистрацию. Ранее стать ее пользователем можно было только по приглашению. Как отмечает американское издание Verge, сейчас в листе ожидания на регистрацию находится 10 миллионов человек.
2021-07-22T12:34:42+03:00
2021-07-22T12:46:17+03:00
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12:34, 22 июля 2021
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