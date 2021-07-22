Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков попросил США продолжить санкции в отношении «Северного потока-2»

Он опубликовало открытое письмо к своей американской коллеге Нэнси Пэлоси. Разумков утверждает, что Россия использует газопровод как инструмент гибридной войны и что этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы, — передает ТАСС. Поздно вечером США и Германия объявили о совместном соглашении. В нем, в частности, говорится, что Вашингтон не будет вводить новые санкции против «Северного потока-2».