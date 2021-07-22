Губернатор Ставропольского края сообщил, что один из фигурантов дела о коррупции в ГИБДД впал в кому. Глава региона Владимир Владимиров написал в своем Инстаграме, что подследственный госпитализирован. О причинах не сообщается. Во вторник в регионе были задержаны местный начальник Госавтоинспекции и несколько десятков его подчиненных. Их обвинили в получении взяток на 19 миллионов рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал снимки из особняка главного фигуранта, на которых, среди прочего, был золотой унитаз.
2021-07-22T12:33:44+03:00
2021-07-22T12:33:44+03:00
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12:33, 22 июля 2021
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