Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину

Среди прочего Москва возложила ответственность за крушение малайзийского Боинга на Киев.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба в европейский суд. Согласно заявлению Генеральной прокуратуры, обращение призвано привлечь внимание мирового сообщества к нарушениям прав человека украинскими властями. В частности, уверены в ведомстве, Киев должен понести ответственность за блокировку поступления пресной воды в Крым и нарушение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе ограничение свободного доступа к получению высшего образования на русском языке.

Москва также просит снять ограничения на работу русскоязычных телеканалов и радиостанций, а также разблокировать ряд интернет-платформ на Украине. Еще один пункт обращения касается 2014 года. Так, Российская федерация настаивает на том, что Киев несет ответственность за гибель мирных граждан на Майдане и в Донбассе, а также виновен в том, что был сбит малайзийский Боинг. По мнению Москвы, Украина должна была закрыть воздушное пространство на период эскалации конфликта. Вместе с тем в российском МИДе отмечают, что жалоба в ЕСПЧ назрела давно, а сложившаяся обстановка не оставила Москве другого выбора.

В Совете федерации уже сообщили, что вслед за обращением в Европейский суд по правам человека может последовать аналогичное заявление в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).