Видеосервис YouTube удалил 15 роликов с президентом Бразилии Жаиром Болсонару из-за дезинформации от коронавирусе. В них, в частности, говорилось, что маски неэффективны, а в качестве лекарства от ковида рекомендовали противомалярийный препарат гидроксихлорохин. На это обратил внимание бразильский телеканал «Глобу».
2021-07-22T11:35:20+03:00
2021-07-22T11:53:06+03:00
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11:35, 22 июля 2021
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