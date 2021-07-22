Видеосервис YouTube удалил 15 роликов с президентом Бразилии Жаиром Болсонару из-за дезинформации от коронавирусе. В них, в частности, говорилось, что маски неэффективны, а в качестве лекарства от ковида рекомендовали противомалярийный препарат гидроксихлорохин. На это обратил внимание бразильский телеканал «Глобу».