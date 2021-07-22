В Осло вспоминают жертв двойного теракта, который произошел ровно 10 лет назад. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметила, что теперь возможности страны реагировать на терроризм и криминальную активность выше, чем когда-либо. При этом она отметила, что новейшее оборудование и большое количество полицейских не смогут защитить от всех опасностей, и призвала граждан укреплять защиту от нетерпимости и поддерживать толерантность.

Двойной теракт совершил Андерс Брейвик, который сейчас находится в тюрьме. Погибли 77 человек.