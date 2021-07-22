Политик Любовь Соболь сообщила, что свидетели в суде рассказывают о коктейлях Молотова на акции 23-го января. Об этом говорится в ее Твиттере. Ее адвокат Владимир Воронин отметил, что свидетель «чеканит» свой текст. По его словам, видна военная выправка. Преображенский суд Москвы продолжает рассматривать дело в отношении Любови Соболь, которую обвиняют в нарушении санитарных правил на акции в поддержку политика Алексея Навального.

Ранее президент Владимир Путин обвинил Фонд борьбы с коррупцией, который власти считают иноагентом и экстремистской организацией, в том, что его представители якобы давали инструкции по изготовлению коктейлей Молотова – это бутылки с зажигательной смесью.