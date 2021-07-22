В России за сутки зарегистрировано 796 смертей от коронавируса. Накануне было 783. Это данные оперативного штаба. По всей стране зафиксировано почти 24,5 тысячи новых заболевших. Из них в Москве почти 4300, что на треть больше, чем накануне. В Москве, по подсчетам штаба, за сутки умерли 102 пациента.